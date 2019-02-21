ЧП на заводе: слесарь получил тяжёлые травмы

На одном из заводов в Жукове слесарь получил тяжёлые травмы на рабочем месте. Инцидент произошёл ещё 19 февраля, но информация об этом появилась только в четверг.

- В производственном цеху предприятия произошла разгерметизация пневмогидроаккумулятора, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного управления. - В результате слесарь, проводивший его заправку, был тяжело травмирован металлическими частями.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Ему проведена операция, состояние мужчины тяжелое.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили очевидцев, назначили проверку в инспекцию труда. Изъята документация по технике безопасности, техническая документация по оборудованию, сведения о лицах, допущенных к работам с оборудованием. Проверка сейчас продолжается.

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