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Юный водитель сбил 9-летнего мальчика

21.02.2019 10:49 2 2452 Дмитрий Ивьев, Фото: УГИБДД по Калужской области.
Юный водитель сбил 9-летнего мальчика

Днём в среду, 20 февраля, авария произошла на перекрёстке улиц Лясоцкого и Красноармейской в Людиново. Под колёса «Жигулей» попал 9-летний мальчик.

По сообщению очевидцев, ребёнок перебегал дорогу недалеко от перехода. За рулём «Жигулей» сидел 18-летний водитель.

С места происшествия школьника отвезли в больницу.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: УГИБДД по Калужской области.
Тэги: дтп происшествие
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