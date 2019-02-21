Юный водитель сбил 9-летнего мальчика

Днём в среду, 20 февраля, авария произошла на перекрёстке улиц Лясоцкого и Красноармейской в Людиново. Под колёса «Жигулей» попал 9-летний мальчик.

По сообщению очевидцев, ребёнок перебегал дорогу недалеко от перехода. За рулём «Жигулей» сидел 18-летний водитель.

С места происшествия школьника отвезли в больницу.

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