Юный водитель сбил 9-летнего мальчика

Днём в среду, 20 февраля, авария произошла на перекрёстке улиц Лясоцкого и Красноармейской в Людиново. Под колёса «Жигулей» попал 9-летний мальчик.
По сообщению очевидцев, ребёнок перебегал дорогу недалеко от перехода. За рулём «Жигулей» сидел 18-летний водитель.
С места происшествия школьника отвезли в больницу.
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