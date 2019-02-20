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Условным сроком отделался водитель, насмерть сбивший ребёнка

20.02.2019 11:13 8 3438 Дмитрий Ивьев
Условным сроком отделался водитель, насмерть сбивший ребёнка

На днях суд вынес приговор 30-летнему жителю Боровска, который прошлым летом насмерть сбил 14-летнего мальчика.

Эта авария произошла вечером 19 августа на дороге между трассой А108 и деревней Митяево. Водитель ехал на Daewoo Nexia, а на обочине дороги находились дети. Когда один из подростков начал перебегать проезжую часть, автомобилист не остановился.

- Подсудимый, располагая технической возможностью предотвратить наезд, своевременно не принял возможных мер к снижению скорости и допустил наезд на пешехода, - сообщили 20 февраля в прокуратуре Калужской области.

Суд назначил виновнику наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Также мужчине в течение трёх лет нельзя управлять транспортными средствами. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие
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