Школьный автобус вылетел в кювет в Калужской области

Днём во вторник, 19 февраля, в районе Жукова в кювет вылетел школьный автобус.
По предварительной информации, автобус буксировали на жёсткой сцепке, и она оборвалась. Очевиды в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» сообщают, что никто из людей не пострадал.
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