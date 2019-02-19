Школьный автобус вылетел в кювет в Калужской области

Днём во вторник, 19 февраля, в районе Жукова в кювет вылетел школьный автобус.

По предварительной информации, автобус буксировали на жёсткой сцепке, и она оборвалась. Очевиды в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» сообщают, что никто из людей не пострадал.

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