Кабину грузовика смяло в аварии на Киевской трассе

Около 20:00 в понедельник, 18 февраля, на трассе М3 «Украина» в черте Балабаново произошла авария. В столкновении двух грузовиков водители чудом не получили травм.
Водитель фуры ДАФ остановился на обочине, чтобы разобраться с неполадками в машине. При этом он включил габаритные огни и выставил знак аварийной остановки.
- Я стоял на ремонте, делал машину, - рассказал нам Сергей. - Внезапно – удар. Я даже не пойму, почему так получилось. Я аварийку выставил. Почему так получилось - не знаю.
И действительно, трудно понять, почему водитель другого грузовика – пятитонного Исузу на высокой скорости врезался в прицеп стоявшей и обозначенной огнями фуры. Шофёру ДАФ очень повезло, что за несколько минут до аварии он выбрался из-под своего автомобиля. Но ещё больше повезло его коллеге – кабина машины от удара была буквально смята, а он отделался ссадинами и ушибами. Причину аварии Алексей объяснить не смог.
- Я не знаю, в чём может быть причина, что я сюда «ушёл».
Водитель «Исузу», разгрузив автомобиль, ехал из Тулы. По его словам, он не устал, проехал около 80 километров. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить, что стало причиной этого ДТП.
Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.
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