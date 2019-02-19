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Кабину грузовика смяло в аварии на Киевской трассе

19.02.2019 15:25 1 136 Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.
Кабину грузовика смяло в аварии на Киевской трассе

Около 20:00 в понедельник, 18 февраля, на трассе М3 «Украина» в черте Балабаново произошла авария. В столкновении двух грузовиков водители чудом не получили травм.

Водитель фуры ДАФ остановился на обочине, чтобы разобраться с неполадками в машине. При этом он включил габаритные огни и выставил знак аварийной остановки.

- Я стоял на ремонте, делал машину, - рассказал нам Сергей. - Внезапно – удар. Я даже не пойму, почему так получилось. Я аварийку выставил. Почему так получилось - не знаю.

И действительно, трудно понять, почему водитель другого грузовика – пятитонного Исузу на высокой скорости врезался в прицеп стоявшей и обозначенной огнями фуры. Шофёру ДАФ очень повезло, что за несколько минут до аварии он выбрался из-под своего автомобиля. Но ещё больше повезло его коллеге – кабина машины от удара была буквально смята, а он отделался ссадинами и ушибами. Причину аварии Алексей объяснить не смог.

- Я не знаю, в чём может быть причина, что я сюда «ушёл».

Водитель «Исузу», разгрузив автомобиль, ехал из Тулы. По его словам, он не устал, проехал около 80 километров. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить, что стало причиной этого ДТП.

Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.

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Авторы
Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.
Тэги: происшествие дтп
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