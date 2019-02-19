76-летнего мужчину сбили на переходе

Около 16:15 в понедельник, 18 февраля, на проспекте Маркса в Обнинске под колёса «Рено Меган» попал 76-летний пешеход.

Пенсионер пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу, озвучили предварительную информацию в областном управлении ГИБДД. 58-летний водитель «Рено» не успел остановиться.

Пострадавшего пенсионера отвезли в больницу с различными травмами.

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