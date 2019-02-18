Дедушку сбили рядом с магазином

18.02.2019 12:53 1959 Фото: УГИБДД по Калужской области.

Днём 16 февраля на улице Дзержинского у дома №69 недалеко от перекрестка с улицей Ленина под колёса «Тойоты Королла» попал 82-летний мужчина.

По предварительной информации калужского областного управления ГИБДД, 32-летний водитель двигался по парковке задним ходом и наехал на пенсионера. С места аварии пешехода отвезли в больницу.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.