Дедушку сбили рядом с магазином

Днём 16 февраля на улице Дзержинского у дома №69 недалеко от перекрестка с улицей Ленина под колёса «Тойоты Королла» попал 82-летний мужчина.
По предварительной информации калужского областного управления ГИБДД, 32-летний водитель двигался по парковке задним ходом и наехал на пенсионера. С места аварии пешехода отвезли в больницу.
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