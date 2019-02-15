«Джили» перевернулся и протаранил столб

Ночью в четверг, 14 февраля, на дороге между Перемышлем и Киевской трассой в районе деревни Верхние Подгоричи произошла авария.
По предварительной версии ГИБДД, 36-летний водитель «Джили» ехал со стороны М3 «Украина» и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет, перевернулась и снесла столб.
Пострадавший попал в больницу с различными травмами.
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