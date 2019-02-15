Гибель семьи с 6-летней девочкой: стало известно, что грозит виновнику

Как мы уже рассказывали, 18 августа прошлого года на дороге Калуга – Медынь в районе Льва Толстого произошла жуткая авария. В результате столкновения трёх машин погибла вся семья – 40-летний мужчина, 35-летняя женщина и их 6-летняя дочь. В пятницу, 15 февраля, полиция сообщила о завершении расследования уголовного дела. Обвиняемым по нему проходит 74-летний водитель «Жигулей».
По версии следствия, он ехал в сторону Калуги с превышением скорости и при повороте налево создал помеху грузовику MAN.
- От столкновения автопоезд изменил направление своего движения, сместился влево и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Лада», – отмечают в полиции.
Предполагаемому виновнику грозит до 5 лет принудительных работ либо до семи лет лишения свободы.
Запись с видеорегистратора, установленного «Ладе». В этой машине ехала погибшая семья.
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