Двух женщин сбили за вечер в Калуге

Две аварии с участием пешеходов произошли вечером во вторник, 12 февраля, на территории Калуги.

В 18:34 в районе дома №6 на улице Билибина 32-летний водитель «Рено Симбол» сбил 65-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по «зебре». Пострадавшая пенсионерка попала в больницу.

Спустя пять минут, в 18:39, у дома №56 на улице Степана Разина под колёса «Мицубиси Аутлендер» попала 28-летняя женщина. По предварительным данным ГИБДД, она шла через дорогу не по переходу. 55-летний водитель иномарки ехал в сторону улицы Салтыкова-Щедрина. Пострадавшую увезли в больницу.

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