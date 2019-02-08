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Грузовой «Иж» протаранил «Газель» - пострадал мужчина

08.02.2019 11:30 2 564 Дмитрий Ивьев, Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Грузовой «Иж» протаранил «Газель» - пострадал мужчина

Около 20 часов в четверг, 7 февраля, на дороге Калуга – Козельск в черте села Корекозево произошла авария.

По предварительной версии ГИБДД, 24-летний водитель грузового автомобиля «Иж» двигался в сторону областного центра, выехал на встречную полосу и врезался в «Газель».

Кабину «Ижа» смяло, но молодому водителю, к счастью, удалось выжить. С травмами его отвезли в больницу.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Тэги: происшествие дтп
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