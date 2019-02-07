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Пять человек пострадали в столкновении двух «Лад»

07.02.2019 10:08 1 993 Дмитрий Ивьев
Пять человек пострадали в столкновении двух «Лад»

Вечером в среду, 6 февраля, на дороге Мосальск – Барятино у деревни Кирсаново-Пятница лоб в лоб столкнулись два автомобиля «Лада» - «двенашка» и «Гранта».

По предварительным данным ГИБДД, авария произошла в 18:30. Водитель ВАЗ 21120, которому 28 лет, ехал со стороны Барятино, вылетел на встречную полосу и врезался в «Гранту».

Пострадали пять человек – предполагаемый виновник, 49-летний водитель «Гранты», его 48-летняя и 12-летний пассажиры, а также 35-летний пассажир «двенашки».

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие
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