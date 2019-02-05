Сосульки атакуют: лёд разбил четыре машины в Калуге

Тёплая погода держится в Калуге уже несколько дней. Глыбы льда и снег сходят с крыш по всему городу. К счастью, пока обходится без жертв. А вот машинам этой зимой достаётся.

В понедельник и вторник, 4-5 февраля, появилась информация как минимум о четырёх разбитых авто в разных частях Калуги.

На бульваре Моторостроителей у дома №5 кусок льда прилетел с крыши девятиэтажки в стекло «Лады».

Ещё одна легковушка лишилась заднего стекла на Гурьянова, 16 к.1.

Лобовое стекло придётся менять владельцу «Шкоды», которая стояла в нескольких метрах от дома на улице Московской в районе бассейна «Дельфин».

А у «Опеля», который был припаркован возле дома №56 на улице Николо-Козинской, повреждены лобовое стекло и крыша, сообщают пользователя группы «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в Калуге будет находиться в пределах -5..0 градусов. Во второй половине недели возможны обильные снегопады. Водителям рекомендуют не парковать свои авто рядом со зданиями. Пешеходам стоит быть внимательными на тротуарах.

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