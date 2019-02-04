Труп мужчины нашли в сгоревшей квартире на Чичерина

В ночь на воскресенье, 3 февраля, на улице Чичерина в Калуге произошёл пожар. Загорелась квартира на третьем этаже. При тушении пожара спасатели нашли тело хозяина жилища.
- Со слов соседей, мужчина жил один и нередко употреблял спиртное, - рассказали в понедельник в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Предположительно, пожар начался от дивана, на котором и было обнаружено тело погибшего.
Проверка сейчас продолжается.
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