Три человека погибли в сгоревшем доме

В ночь на субботу, 2 февраля, в посёлке Бабынино сгорел частный дом. После тушения пожара на месте происшествия нашли тела троих мужчин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Двое из погибших постоянно жили в этом доме. Мужчинам было 54 и 38 лет. Личность третьего погибшего пока не установлена.
- Рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе неисправность электропроводки и электроприборов, а также неосторожное обращение с огнем, – рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.
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