В Калуге мужчина пытался покончить с собой на Гагаринском мосту

В четверг, 31 января, около 4 утра автомобилисты заметили на мосту мужчину, который вёл себя неадекватно – вышел на проезжую часть, мешая движению автомобилей.
На место приехали сотрудники полиции и «Скорой». Когда стражи порядка попытались поговорить с мужчиной, он стал им угрожать. При этом калужанин заявлял, что готов покончить с собой.
- Инспекторы начали его успокаивать, разговаривая с ним на отвлеченные темы, рассказывать различные истории, - сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области. - Стражам правопорядка понадобилось всего лишь несколько минут, чтобы приблизиться к нему и задержать, а затем уже передать медикам для оказания квалифицированной помощи.
Мужчину доставили в больницу.
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