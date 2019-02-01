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В Калуге мужчина пытался покончить с собой на Гагаринском мосту

01.02.2019 17:00 0 1195 Елена Французова
В Калуге мужчина пытался покончить с собой на Гагаринском мосту

В четверг, 31 января, около 4 утра автомобилисты заметили на мосту мужчину, который вёл себя неадекватно – вышел на проезжую часть, мешая движению автомобилей.

На место приехали сотрудники полиции и «Скорой». Когда стражи порядка попытались поговорить с мужчиной, он стал им угрожать. При этом калужанин заявлял, что готов покончить с собой.

- Инспекторы начали его успокаивать, разговаривая с ним на отвлеченные темы, рассказывать различные истории, - сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области. - Стражам правопорядка понадобилось всего лишь несколько минут, чтобы приблизиться к нему и задержать, а затем уже передать медикам для оказания квалифицированной помощи.

Мужчину доставили в больницу.

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Автор
Елена Французова 
Тэги: происшествие
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