Мужчину сбили на улице Степана Разина

Около 12 часов в среду, 30 января, на улице Степана Разина в Калуге рядом с площадью Победы сбили 60-летнего мужчину.

По предварительным данным ГИБДД, 28-летняя девушка ехала на «Сузуки» и не пропустила пешехода, пересекавшего дорогу по «зебре».

Пострадавший мужчина получил травмы.

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