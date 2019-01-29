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Ребёнок пострадал в аварии на дороге Калуга – Таруса

29.01.2019 13:29 0 765 Дмитрий Ивьев, Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Ребёнок пострадал в аварии на дороге Калуга – Таруса

Как мы уже рассказывали, около 7 утра в понедельник, 28 января, авария произошла на дороге Калуга – Таруса в Ферзиковском районе.

По предварительным данным, ГИБДД 51-летний мужчина ехал на «Мазде» в сторону Калуги, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в «Ладу».

После этого в «Ладу» въехала 28-летняя девушка на «Санг Йенг».

В больницу попали водитель «Мазды» и 35-летняя женщина, управлявшая «Ладой». Травмы также получил 9-летний мальчик, сидевший в «Мазде».

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Тэги: дтп происшествие
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