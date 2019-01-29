«Жигули» протаранили «Ладу» - пострадали трое

Около 7 утра в понедельник, 28 января, на дороге между Перемышлем и Киевской трассой произошла авария с участием двух отечественных легковушек.

По предварительным данным, 48-летний водитель «Жигулей» ехал со стороны Перемышля и врезался в остановившуюся «Ладу Приора».

Травмы в аварии получили предполагаемый виновник, его 64-летняя пассажирка, а также 36-летний водитель «Лады».

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.