«Жигули» протаранили «Ладу» - пострадали трое

Около 7 утра в понедельник, 28 января, на дороге между Перемышлем и Киевской трассой произошла авария с участием двух отечественных легковушек.
По предварительным данным, 48-летний водитель «Жигулей» ехал со стороны Перемышля и врезался в остановившуюся «Ладу Приора».
Травмы в аварии получили предполагаемый виновник, его 64-летняя пассажирка, а также 36-летний водитель «Лады».
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Авария остановила троллейбусы в центре Калуги 29.01.2019 14:24
Две женщины попали в больницу после аварии с троллейбусом 28.01.2019 14:39
Сбитая на тротуаре женщина умерла в больнице 28.01.2019 10:40
«Шевроле» перевернулся на трассе 25.01.2019 10:29
Вынесен приговор водителю, погубившему двоих человек 24.01.2019 12:31
Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: