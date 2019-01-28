Погоню за пьяным водителям устроили в Калуге

За последние несколько дней в Калуге задержали трёх водителей, которые ранее были лишены прав, но вновь выпили и сели за руль. Во всех случаях возбуждены уголовные дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Одного из нарушителей очевидцы заметили на АЗС. Люди позвонили в полицию и рассказали о пьяном водителе. Вскоре его задержали.

Еще один нетрезвый автомобилист попался на улице Карла Либкнехта. Он ехал с выключенным светом фар. Именно это привлекло внимание патрульных.

В третьем случае пришлось устроить погоню. Пьяный водитель отъезжал от кафе, но не стал останавливаться по требованию полицейских. Мужчина пытался скрыться во дворах жилых домов, но через несколько минут его задержали.

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