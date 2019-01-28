Две женщины попали в больницу после аварии с троллейбусом

Около 19 часов в воскресенье, 27 января, на улице Московской в Калуге в районе перекрёстка с Майской произошла авария.
По предварительным данным ГИБДД, там столкнулись попутные «Ауди 80» и «Тойота Королла». После этого легковушки вынесло на встречку, где в них въехал троллейбус.
В больницу попали две женщины: 33-летняя пассажирка «Ауди» и 58-летняя водитель «Тойоты».
- В начале занесло «Тойоту» на встречную, водитель троллейбуса стал уходить от аварии, «Тойоту» развернуло и занесло задом на сугроб, потом следом за ней понесло «Ауди», произошло лобовое столкновение, «Ауди» сильно повредил перед, - рассказала в группе «Калуга жесть» очевидец происшествия Наталья Волкова. - На момент аварии в троллейбусе пассажиров не находилось.
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