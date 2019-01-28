Сбитая на тротуаре женщина умерла в больнице

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе на улице Ленина в Калуге в районе дома №53 под колёса «Газели» попала 61-летняя женщина.
С травмами женщина попала в больницу. Чуть позже она скончалась, сообщили родственники пострадавшей в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте». Сейчас они ищут очевидцев происшествия.
По предварительным данным ГИБДД, 37-летний водитель двигался задним ходом от магазина и сбил калужанку на тротуаре.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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