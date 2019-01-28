43-летняя женщина отравилась угарным газом в Калуге

В понедельник, 28 января, на заседании правительства губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ сообщил, что ещё одна семья отравилась угарным газом.

- Вчера опять семья отравилась угарным газом, слава Богу, останутся живы, - сказал глава региона.

В пресс-службе УМВД России по Калужской области эту информацию подтвердили. В воскресенье, 27 января, за помощью в больницу обратилась 43-летняя калужанка. По словам женщины, у неё в квартире неисправна колонка.

По данному факту проводится проверка.

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