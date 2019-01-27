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Крыша обрушилась на калужской заправке

27.01.2019 19:50 2 2050 Дмитрий Ивьев, Фото: Новости Боровского района.
Крыша обрушилась на калужской заправке

В воскресенье, 27 января, на трассе М3 «Украина» в черте села Ворсино Калужской области обрушилась крыша автозаправочной станции. Конструкция не выдержала тяжести скопившегося на ней снега.

К счастью, в этот момент под навесом не было ни людей, ни машин.

- Собирались сегодня чистить как раз, - приводит слова управляющего АЗС Александра телеканал «360».

По его информации, навес строился более 10 лет назад.

Уважаемые читатели! А как обстоят дела с уборкой снега в вашем районе? Пишите в комментариях!


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Новости Боровского района.
Тэги: происшествие
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