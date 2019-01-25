«Шевроле» перевернулся на трассе

Около 19:20 в четверг, 24 января, авария произошла на трассе М3 «Украина» в Боровском районе.
По предварительным данным ГИБДД, 46-летний мужчина ехал на «Шевроле» со стороны Калуги, не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. После этого легковушка перевернулась.
В больницу с места аварии отвезли 45-летнюю пассажирку. Травмы также получил водитель «Шевроле».
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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