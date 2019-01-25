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«Шевроле» перевернулся на трассе

25.01.2019 10:29 0 1715 Дмитрий Ивьев
«Шевроле» перевернулся на трассе

Около 19:20 в четверг, 24 января, авария произошла на трассе М3 «Украина» в Боровском районе.

По предварительным данным ГИБДД, 46-летний мужчина ехал на «Шевроле» со стороны Калуги, не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. После этого легковушка перевернулась.

В больницу с места аварии отвезли 45-летнюю пассажирку. Травмы также получил водитель «Шевроле».

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие
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