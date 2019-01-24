Вынесен приговор водителю, погубившему двоих человек

На днях вынесен приговор 35-летнему уроженцу Беларуси, который устроил смертельную аварию на трассе М3 «Украина».
Как мы уже рассказывали, ДТП произошло в начале лета 2018 года. Как установил суд, виновник ехал на «Ауди А6», не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Форд Фиеста».
Пассажир «Форда» скончался от полученных травм, позже в больнице умер пассажир «Ауди», рассказали 24 января в прокуратуре Калужской области.
- Осужденный вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал в полном объеме, возместил потерпевшим моральный и материальный вред, причиненный преступлением, что признано судом как обстоятельство, смягчающее его наказание, - подчёркивают в ведомстве.
Виновника отправили в колонию-поселение на 2,5 года. Приговор пока не вступил в силу.
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