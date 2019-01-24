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Вынесен приговор водителю, погубившему двоих человек

24.01.2019 12:31 4 1312 Дмитрий Ивьев
Вынесен приговор водителю, погубившему двоих человек

На днях вынесен приговор 35-летнему уроженцу Беларуси, который устроил смертельную аварию на трассе М3 «Украина».

Как мы уже рассказывали, ДТП произошло в начале лета 2018 года. Как установил суд, виновник ехал на «Ауди А6», не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Форд Фиеста».

Пассажир «Форда» скончался от полученных травм, позже в больнице умер пассажир «Ауди», рассказали 24 января в прокуратуре Калужской области.

- Осужденный вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал в полном объеме, возместил потерпевшим моральный и материальный вред, причиненный преступлением, что признано судом как обстоятельство, смягчающее его наказание, - подчёркивают в ведомстве.

Виновника отправили в колонию-поселение на 2,5 года. Приговор пока не вступил в силу.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие
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