Калужанин едва не погиб из-за сигареты

Во вторник, 22 января, около 6 часов вечера произошёл пожар в пятиэтажке на улице Николо-Козинской. Загорелась двухкомнатная квартира на третьем этаже.

Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, в результате пожара продуктами горения отравился 48-летний владелец квартиры. По лестничным маршам сотрудниками МЧС спустили 20 человек, среди них трое детей, шесть жильцов пришлось выносить из квартир.

Квартира по всей площади закопчена продуктами горения.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении пострадавшего.

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