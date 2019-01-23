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Калужанин едва не погиб из-за сигареты

23.01.2019 09:57 2 3683 Елена Французова
Калужанин едва не погиб из-за сигареты

Во вторник, 22 января, около 6 часов вечера произошёл пожар в пятиэтажке на улице Николо-Козинской. Загорелась двухкомнатная квартира на третьем этаже.

Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, в результате пожара продуктами горения отравился 48-летний владелец квартиры. По лестничным маршам сотрудниками МЧС спустили 20 человек, среди них трое детей, шесть жильцов пришлось выносить из квартир.

Квартира по всей площади закопчена продуктами горения.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении пострадавшего.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: происшествие пожар
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