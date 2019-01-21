Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Понедельник, 21 января
$ 66.33 0.11
75.58 0.05
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

«Форд» с заклинившим рулём протаранил автобус

21.01.2019 15:37 6 2274 Александр Нефёдов. Фото автора.
«Форд» с заклинившим рулём протаранил автобус

Около 8 утра в понедельник, 21 января, авария произошла на 210 километре дороги М3 «Украина» в Бабынинском районе.

По предварительным данным, двое молодых людей решили завести заглохнувший автомобиль «Форд». Для этого они прицепили его тросом к «Рено» и поехали. Однако в какой-то момент у «Форда» заклинило руль. Машину вынесло на встречку, где она столкнулась с автобусом, следовавшим из Дятьково в Москву. От удара трос оборвался, и «Форд» вылетел в кювет.

К счастью, никто из людей в аварии не пострадал.

Стоит добавить, что это уже пятое ДТП с пассажирскими автобусами в Калужской области за неполный месяц.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Александр Нефёдов. Фото автора.
Тэги: дтп происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

9-летний мальчик пострадал в автобусе, который врезался в фуру 21.01.2019 11:59

«Газель» ударила «Ладу» в зад в центре Калуги 16.01.2019 15:56

Театр кукол отреставрировали с браком 15.01.2019 15:56

Иномарка сбила женщину с трёхлетним ребёнком 15.01.2019 09:52

Маршрутный ПАЗик сбил пешехода на «зебре» 14.01.2019 10:26

Народные новости
551 3
ILR
1018 6
Nomad500
1124 6
Автолюбитель

Комментарии читателей: 6 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 26 января, 12:00
Семейный спортивный праздник «Весёлые STARты».
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
вс 27 января, 18:00
Занятия историческими танцами
Городской Досуговый центр

Для детей

вс 27 января, 12:00
Музыкальная сказка "Приключения кота в сапогах"
Арена КТЗ, ДК
вс 27 января, 12:00
«Маленькие истории о больших художниках»
Калужский музей изобразительных искусств
сб 09 февраля, 17:00
"Я с мамой - на концерт!". " Странички из детского альбома"
Дом музыки
вс 10 февраля, 12:00
Большие секреты для маленьких театралов
Калужский областной драматический театр

Концерты

ср 23 января, 19:00
«Танцевальные вечера с Губернским духовым оркестром»
Филармония
пт 25 января, 19:00
"Мы вращаем землю"
Дом музыки
сб 26 января, 17:00
"Шедевры старинной музыки ".
Калужский музей изобразительных искусств
сб 26 января, 20:00
Концерт калужской группы "Aylostera".
Калуга

Кино

Астерикс и тайное зелье
Три богатыря и Наследница престола
Т-34
Стекло
Блоги компаний

Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов

25 дек 2018 09:29
Новости компаний

«Ростелеком» отменил плату за внутризоновые звонки с таксофонов универсальной услуги связи

Шакалы-похоронщики расставили круглосуточные патрули по всей Калуге

Открыт прием заявок на курс «Ростелеком. DataTalks»

Что вы знаете о черных похоронных агентах? Чем рискуете, открыв им дверь?

Опросы

Уважаемые читатели, а кого бы вы назвали "Мисс КГУ-2019"? Голосуйте за претенденток!

 
 
Дарья Покорная, Филологический факультет
 377
Надежда Орлова, Факультет иностранных языков
 59
Евгения Болтунова, Институт истории и права
 76
Анастасия Митина, Институт социальных отношений
 78
Аполлинария Гришина, Физико-технологический институт
 60
Александра Бандюкова, Институт Психологии
 101
Анна Мосина, Институт Естествознания
 50
Анастасия Петровичева, Институт педагогики.
 64
Всего проголосовало: 865
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Чудо

Viktorch1311 Вчера 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Новости партнеров

Как оформить узкую и длинную кухню?

Онлайн страхование машины

Поверхностный водоотвод: преимущества и особенности

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.