«Форд» с заклинившим рулём протаранил автобус

Около 8 утра в понедельник, 21 января, авария произошла на 210 километре дороги М3 «Украина» в Бабынинском районе.
По предварительным данным, двое молодых людей решили завести заглохнувший автомобиль «Форд». Для этого они прицепили его тросом к «Рено» и поехали. Однако в какой-то момент у «Форда» заклинило руль. Машину вынесло на встречку, где она столкнулась с автобусом, следовавшим из Дятьково в Москву. От удара трос оборвался, и «Форд» вылетел в кювет.
К счастью, никто из людей в аварии не пострадал.
Стоит добавить, что это уже пятое ДТП с пассажирскими автобусами в Калужской области за неполный месяц.
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