9-летний мальчик пострадал в автобусе, который врезался в фуру

Днём в субботу, 19 января, на улице Московской в Калуге на участке между Билибина и Бутома произошла авария.

По предварительным данным ГИБДД, 46-летний водитель автобуса ПАЗ 61-го маршрута ехал в сторону центра, не соблюдал дистанцию и врезался в грузовик МАН.

Травмы в аварии получил 9-летний мальчик, находившийся в автобусе.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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