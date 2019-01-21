9-летний мальчик пострадал в автобусе, который врезался в фуру

Днём в субботу, 19 января, на улице Московской в Калуге на участке между Билибина и Бутома произошла авария.
По предварительным данным ГИБДД, 46-летний водитель автобуса ПАЗ 61-го маршрута ехал в сторону центра, не соблюдал дистанцию и врезался в грузовик МАН.
Травмы в аварии получил 9-летний мальчик, находившийся в автобусе.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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