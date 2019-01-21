46-летняя женщина пропала в Калуге

В Калуге пропала 46-летняя Елена ФИЛИЧЕВА. Последний раз её видели 12 января на службе в храме, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 165 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: тёмно-русые, длинные, с проседью.

Была одета в фиолетовую куртку с капюшоном, серую кофту, тёмно-серую длинную юбку, чёрные сапоги, синий платок.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.