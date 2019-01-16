«Газель» ударила «Ладу» в зад в центре Калуги

16.01.2019 15:56 1253 Сергей КОНСТАНТИНОВ, фото автора

Днём среды, 16 января, в центре Калуги произошло ДТП, которое затруднило движение по улице Кирова.

Аккурат напротив ТЦ «Калуга» столкнулись «Газель» и «Лада». Скорее всего, судя по расположению авто на проезжей части, причиной аварии стало несоблюдение дистанции, из-за чего микроавтобус догнал легковушку. Возможно, ДТП произошло из-за нарушения правил перестроения. Точную причину установят инспекторы ГИБДД.

Люди в аварии серьезных травм не получили. Зато досталось ограждению.

Движение по улице в этом месте затруднено.