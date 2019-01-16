Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Среда, 16 января
$ 67.08 0.11
76.95 0.12
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

«Газель» ударила «Ладу» в зад в центре Калуги

16.01.2019 15:56 1 1253 Сергей КОНСТАНТИНОВ, фото автора
«Газель» ударила «Ладу» в зад в центре Калуги

Днём среды, 16 января, в центре Калуги произошло ДТП, которое затруднило движение по улице Кирова. 

Аккурат напротив ТЦ «Калуга» столкнулись «Газель» и «Лада». Скорее всего, судя по расположению авто на проезжей части, причиной аварии стало несоблюдение дистанции, из-за чего микроавтобус догнал легковушку. Возможно, ДТП произошло из-за нарушения правил перестроения. Точную причину установят инспекторы ГИБДД.

Люди в аварии серьезных травм не получили. Зато досталось ограждению.

Движение по улице в этом месте затруднено.

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Сергей КОНСТАНТИНОВ, фото автора
Тэги: происшествие авария дтп
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Ревнивый юноша разбил витрины в торговом центре 16.01.2019 12:09

Первая жертва: глыба льда проломила лобовое стекло авто 16.01.2019 09:06

Театр кукол отреставрировали с браком 15.01.2019 15:56

Иномарка сбила женщину с трёхлетним ребёнком 15.01.2019 09:52

Маршрутный ПАЗик сбил пешехода на «зебре» 14.01.2019 10:26

Народные новости
707 12
natalishumaher
1670 7
ufo_77
2953 11
NDM

Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 18 января, 19:00
Закажи песню на катке "Любимый"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 26 января, 12:00
Семейный спортивный праздник «Весёлые STARты».
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 19 января, 12:00
Афиша Нового года 2019. Малоярославец
Малоярославец
вс 20 января, 11:30
«Всероссийский «День снега»
Квань

Для детей

вс 27 января, 12:00
Музыкальная сказка "Приключения кота в сапогах"
Арена КТЗ, ДК

Концерты

сб 19 января, 17:00
"Вечер в галерее". Деревянные духовые
Дом музыки
вс 20 января, 19:00
Патриарший хор Данилова монастыря
Арена КТЗ, ДК
вс 20 января, 20:00
Аркаим
GaragE Bar (Бар Гараж)
ср 23 января, 19:00
«Танцевальные вечера с Губернским духовым оркестром»
Филармония

Кино

Три богатыря и Наследница престола
Снежные гонки
Путь домой
Т-34
Блоги компаний

Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов

25 дек 2018 09:29
Новости компаний

Шакалы-похоронщики расставили круглосуточные патрули по всей Калуге

Открыт прием заявок на курс «Ростелеком. DataTalks»

Что вы знаете о черных похоронных агентах? Чем рискуете, открыв им дверь?

Наличные без комиссии по кредитным картам Россельхозбанка

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Ирина ЕЛИСЕЕВА
 208
Яна МИТИНА
 225
Светлана НИЖНИК
 187
Ангелина МАРКИНА
 143
Ирина МАТВЕЕВА
 704
Нина КОЛЕСНИКОВА
 794
Анастасия МОСИЧКИНА
 114
Наталья СОБОЛЕВА
 212
Евгения ДРАГАНЧУК
 254
Виктория ЛЫСЕНКО
 755
Ольга ТРОФИМОВА
 260
Вера РУМПЛЕР
 131
Елена МОЛОНОСОВА
 159
Всего проголосовало: 4146
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Как оформить узкую и длинную кухню?

Онлайн страхование машины

Поверхностный водоотвод: преимущества и особенности

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.