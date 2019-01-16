«Газель» ударила «Ладу» в зад в центре Калуги

Днём среды, 16 января, в центре Калуги произошло ДТП, которое затруднило движение по улице Кирова.
Аккурат напротив ТЦ «Калуга» столкнулись «Газель» и «Лада». Скорее всего, судя по расположению авто на проезжей части, причиной аварии стало несоблюдение дистанции, из-за чего микроавтобус догнал легковушку. Возможно, ДТП произошло из-за нарушения правил перестроения. Точную причину установят инспекторы ГИБДД.
Люди в аварии серьезных травм не получили. Зато досталось ограждению.
Движение по улице в этом месте затруднено.
|
Ревнивый юноша разбил витрины в торговом центре 16.01.2019 12:09
Первая жертва: глыба льда проломила лобовое стекло авто 16.01.2019 09:06
Театр кукол отреставрировали с браком 15.01.2019 15:56
Иномарка сбила женщину с трёхлетним ребёнком 15.01.2019 09:52
Маршрутный ПАЗик сбил пешехода на «зебре» 14.01.2019 10:26
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: