Ревнивый юноша разбил витрины в торговом центре

Во вторник, 15 января, случилась потасовка в ТРЦ Торговый квартал. Как пишут очевидцы в группе «Калуга Жесть», конфликт произошёл между продавцов и посетителем.
- Говорят, парень приревновал девушку, которая работает в Торговом квартале, к продавцу, - пишут свидетели конфликта.
Ревнивец разбил витрины.
Как нам сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, действительно между 19-летним посетителем и продавцом произошёл конфликт. Причины случившегося сейчас выясняются. Проводится доследственная проверка.
Каксообщили в ТРЦ, посетитель по невыясненным причинам начал бить руками и ногами по стеклянному острову, расположенному в центральной галерее торгового центра. Охрана ТРЦ приняла меры для прекращения противоправных действий, и вызвала полицию, которая составила необходимые документы по оформлению данного происшествия.
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