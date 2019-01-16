Ревнивый юноша разбил витрины в торговом центре

Во вторник, 15 января, случилась потасовка в ТРЦ Торговый квартал. Как пишут очевидцы в группе «Калуга Жесть», конфликт произошёл между продавцов и посетителем.

- Говорят, парень приревновал девушку, которая работает в Торговом квартале, к продавцу, - пишут свидетели конфликта.

Ревнивец разбил витрины.

Как нам сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, действительно между 19-летним посетителем и продавцом произошёл конфликт. Причины случившегося сейчас выясняются. Проводится доследственная проверка.

Как сообщили в ТРЦ, посетитель по невыясненным причинам начал бить руками и ногами по стеклянному острову, расположенному в центральной галерее торгового центра. Охрана ТРЦ приняла меры для прекращения противоправных действий, и вызвала полицию, которая составила необходимые документы по оформлению данного происшествия.