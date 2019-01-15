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Театр кукол отреставрировали с браком

15.01.2019 15:56 4 750 Оксана КОЛОСОВА
Театр кукол отреставрировали с браком

При реконструкции дома Купцова на улице Кирова в Калуге, в котором осенью 2018 года торжественно открыли Театр кукол, были допущены технические недоделки, требующие устранения. Об этом речь шла на планёрке в горуправе в понедельник, 14 января. 

В частности, нарекания вызывают отопительная система и состояние лифта, предназначенного для транспортировки на второй этаж детей с ограниченными возможностями здоровья. По мнению начальника Управления ЖКХ г. Калуги Виктора УСТИНОВА, скорее всего, это произошло по вине проектировщиков. Он заверил, что проблема с отоплением уже решается и будет устранена до 19 января. 

- Отработано несколько вариантов её решения. В первую очередь, мы переложили трассу, которая питает данный объект, начиная от котельной, потому что старая была забита всякими отходами производства, - сообщил Устинов. – Кроме того, к ней были незаконно присоединены несколько строений на улице Театральной. Соответственно, температура в театре упала на входе теплоносителя. При сканировании здания тепловизором мы выявили наиболее проблемные участки. Сейчас подрядная организация утепляет их, дополнительно ставит там тепловые завесы. Другие технические решения должны реализовать за эту неделю, чтобы театр полностью был с теплом.

- Предыдущая вентиляция была установлена таким образом, что пускала вместо тёплого воздуха холодный, - добавила начальник Управления культуры  Калуги Яна ВАСИНА. – Сейчас фильтры заменили – потеплело. Есть проблема в нескольких помещениях, которые являются техническими. На работе театра это не сказывается. Артисты работали все праздничные дни. До 19 января у них театральные каникулы. 

А вот решить вопрос с безопасностью лифта для людей с ОВЗ до конца этой недели не удастся. Претензии к оборудованию заключаются в том, что оно не защищено от падений. 

Кроме того, ещё в двадцатых числах октября подъёмник сломался. Как пояснил Виктор Устинов, произошёл перехлёст троса. Сейчас он уже устранён, лифт работает. При этом чиновник признал, что вопрос с безопасностью подъёмника остаётся актуальным. 

- Проблема есть, но её техническое решение также имеется. Чтобы сделать лифт более безопасным, проводится огораживание лифтовой шахты. Эти работы мы также планируем завершить в ближайшее время. 

Устинов отметил, что работы, по которым есть замечания, город не оплачивал. 


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Автор
Оксана КОЛОСОВА 
Тэги: происшествие авария дтп
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