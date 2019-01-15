Девочка провалилась под лёд на глазах у матери

15.01.2019 15:47 1081

ЧП произошло в субботу, 12 января, около 15:00 на Оке в Тарусе.

- Женщина с ребёнком вышли на реку в районе дома отдыха «Серебряный век», - цитирует старшего государственного инспектора Центра ГИМС по Калужской области Алексея КАЛМЫКОВА тарусская газета «Октябрь».- Двигались вдоль реки: мама на лыжах, а девочка пешком, не обращая внимания на предупреждающие знаки. Когда они проходили мимо полыньи, спасатели предупредили о небезопасности таких прогулок.

Но женщина с ребёнком продолжили идти по льду.

- В районе стелы девочка провалилась под лёд, но успела зацепиться. Это позволило её маме быстро вытащить ребёнка из воды до прибытия спасателей, - добавляет Калмыков.

Чтобы подобное не повторялось, администрации распорядилась создать заградительные барьеры из снега вдоль Оки – там, где находятся стихийные детские горки.