Девочка провалилась под лёд на глазах у матери

ЧП произошло в субботу, 12 января, около 15:00 на Оке в Тарусе.
- Женщина с ребёнком вышли на реку в районе дома отдыха «Серебряный век», - цитирует старшего государственного инспектора Центра ГИМС по Калужской области Алексея КАЛМЫКОВА тарусская газета «Октябрь».- Двигались вдоль реки: мама на лыжах, а девочка пешком, не обращая внимания на предупреждающие знаки. Когда они проходили мимо полыньи, спасатели предупредили о небезопасности таких прогулок.
Но женщина с ребёнком продолжили идти по льду.
- В районе стелы девочка провалилась под лёд, но успела зацепиться. Это позволило её маме быстро вытащить ребёнка из воды до прибытия спасателей, - добавляет Калмыков.
Чтобы подобное не повторялось, администрации распорядилась создать заградительные барьеры из снега вдоль Оки – там, где находятся стихийные детские горки.
|
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: