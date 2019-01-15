Иномарка сбила женщину с трёхлетним ребёнком

В понедельник, 14 января, около девяти часов вечера на улице Маяковского в Людиново произошло ДТП.
- По предварительной информации, 20-летний водитель KIA сбил пешеходов - трёхлетнего мальчика и 30-летнюю женщину, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.
Они переходили дорогу в неположенном месте, недалеко от пешеходного перехода. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, госпитализированы.
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