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Маршрутный ПАЗик сбил пешехода на «зебре»

14.01.2019 10:26 4 1598 Сергей ПЕТРОВ, фото пресс-службы УМВД по Калужской области
Маршрутный ПАЗик сбил пешехода на «зебре»

В субботу, 12 января, на улице Глаголева ПАЗ сбил пешехода. 20-летний молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автобус, курсирующий по маршруту №61.

Пешеход получил травмы различной степени тяжести. 

Ещё одна авария с участием пешехода произошла на следующий день в Малоярославце. Там водитель «Понтиака» сбил мужчину 57 лет. Он переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости «зебры». Пешеход получил травмы различной степени тяжести.

Другие обстоятельства аварий сейчас устанавливаются, сообщает пресс-служба ГИБДД по Калужской области.


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Авторы
фото пресс-службы УМВД по Калужской области
Тэги: происшествие авария дтп
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