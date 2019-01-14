Маршрутный ПАЗик сбил пешехода на «зебре»

В субботу, 12 января, на улице Глаголева ПАЗ сбил пешехода. 20-летний молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автобус, курсирующий по маршруту №61.
Пешеход получил травмы различной степени тяжести.
Ещё одна авария с участием пешехода произошла на следующий день в Малоярославце. Там водитель «Понтиака» сбил мужчину 57 лет. Он переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости «зебры». Пешеход получил травмы различной степени тяжести.
Другие обстоятельства аварий сейчас устанавливаются, сообщает пресс-служба ГИБДД по Калужской области.
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