ГИБДД ищет свидетелей аварий

В понедельник, 14 января, УГИБДД по Калужской области опубликовало просьбу о помощи к калужанам. Полиция разыскивает свидетелей аварий с участием пешеходов. Водители сбили людей и скрылись.

Если вы стали очевидцем одного из ДТП ниже, ГИБДД просит связаться с ними любым из способов:

прийти по адресу: г. Калуга, ул. Телевизионная д. 3 «А» каб. 16

позвонить по телефонам: (4842) 547-534, 547-888, 02, с мобильного – 102.

Список аварий, очевидцы которых разыскиваются: