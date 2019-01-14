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ГИБДД ищет свидетелей аварий

14.01.2019 08:49 1 2819 Сергей ПЕТРОВ
ГИБДД ищет свидетелей аварий

В понедельник, 14 января, УГИБДД по Калужской области опубликовало просьбу о помощи к калужанам. Полиция разыскивает свидетелей аварий с участием пешеходов. Водители сбили людей и скрылись.

Если вы стали очевидцем одного из ДТП ниже, ГИБДД просит связаться с ними любым из способов:

  • прийти по адресу: г. Калуга, ул. Телевизионная д. 3 «А» каб. 16 
  • позвонить по телефонам: (4842) 547-534, 547-888, 02, с мобильного – 102.

Список аварий, очевидцы которых разыскиваются:

  • 01.10.2018, около 09 часов 43 минут, в районе дома № 1а по ул. Хрустальная г. Калуги, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (тип кузова – внедорожник) допустил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП.
  • 09.10.2018, около 15 часов 15 минут, в районе дома № 71 по ул. Дзержинского г. Калуги неустановленный водитель, управляя, предположительно, автомашиной «Ниссан Кашкай» г.р.з. О 339 ВХ 40, допустил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП.
  • 12.10.2018 , около 04 часов 45 минут, в районе дома № 47 по ул. Степана Разина г. Калуги неустановленный водитель, управляя, предположительно, автомашиной «Форд Транзит» (фрагмент государственного регистрационного знака *178**) допустил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП.
  • 01.11.2018, около 11 часов 50 минут, в районе дома № 25а по ул. Салтыкова-Щедрина г. Калуги неустановленный водитель, управляя, предположительно, автомашиной «Мазда СХ» (фрагмент государственного регистрационного знака *352**777) допустил наезд на автомобиль «Мазда Бонго Френди», после чего скрылся с места ДТП.
  • 05.11.2018, около 01 часа 30 минут, в районе дома № 29 корпус 12 по ул. Карла Либкнехта г. Калуги водитель автомобиля «Шкода Октавия» г допустил наезд на пешехода, который в результате ДТП скончался на месте происшествия.
  • 16.11.2018, около 0 часов 40 минут, в районе дома № 24 на ул. Дзержинского г. Калуги неустановленный водитель, управляя, предположительно, автомобилем «Мазда 3» голубого цвета, допустил наезд на автомобиль «Фольксваген Туарег», после чего скрылся с места ДТП.


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Тэги: происшествия дтп
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