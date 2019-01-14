ГИБДД ищет свидетелей аварий

В понедельник, 14 января, УГИБДД по Калужской области опубликовало просьбу о помощи к калужанам. Полиция разыскивает свидетелей аварий с участием пешеходов. Водители сбили людей и скрылись.
Если вы стали очевидцем одного из ДТП ниже, ГИБДД просит связаться с ними любым из способов:
Список аварий, очевидцы которых разыскиваются:
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