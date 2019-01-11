Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 11 января
$ 66.86 0.22
77.21 0.30
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Тройной удар: в аварию попали «Киа Рио», «Киа Спектра» и «Киа Серато»

11.01.2019 08:24 10 2541 Сергей ПЕТРОВ, фото Александр Нефедов
Тройной удар: в аварию попали «Киа Рио», «Киа Спектра» и «Киа Серато»

В четверг, 10 января, на трассе МЗ «Украина» произошло ДТП с участием трёх автомобилей «Киа». Около шести часов вечера недалеко от Обнинска 87-летний водитель «Киа Рио» выехал на встречку и врезался в «Киа Спектра». 

Следовавший за «Спектрой» «Киа Серато», в котором были мама с ребёнком, уходя от столкновения, выехал на обочину.

- «Серато» не получил никаких повреждений и ни водитель, ни ее ребенок не постарадали, - говорит один из участников аварии – водитель «Киа Спектра». – Потому женщина уехала, не дожидаясь «Скорой» и полиции.

По предварительным данным, 87-летний предполагаемый виновник ДТП ехал из Брянска в Москву к родственникам. Как произошла авария он попросту не помнит. К моменту столкновения дедушка проехал без остановки 400 километров. Возможно, в силу преклонного возраста водитель попросту задремал или отвлёкся от дороги.

Никто из участников аварии серьезных травм не получил.  В отличие от тех, кто попадал в аварию в этом месте ранее. Судя по памятнику, установленному на обочине аккурат напротив места ДТП, здесь когда-то погиб как минимум один человек.

Предполагаемый виновник аварии говорит, что не помнит, как она произошла.

Подушка безопасности сработала на отлично.

Надгробие установлено аккурат напротив того места, где произошло ДТП.

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
фото Александр Нефедов
Тэги: происшесвтия дтп авария
Еще новости из рубрики «Происшествия»

11 человек утонули за лето в Калужской области 05.09.2018 09:17

Допрыгался: водитель скрутил танцующего на машине хулигана 31.08.2018 08:38

Народные новости
919 4
Boris14
786 1
stas_k
2343 7
Overburn

Комментарии читателей: 10 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 12 января, 10:00
Афиша Нового года 2019. Малоярославец
Малоярославец
сб 12 января, 12:00
Цирк-шапито "Арена-Ягуар" с программой "Полосатый Рейс"
Торговый Квартал, ТРЦ
вс 13 января, 12:00
Новогодняя афиша Юхнова - 2019
г. Юхнов
пт 18 января, 19:00
Закажи песню на катке "Любимый"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 26 января, 12:00
Семейный спортивный праздник «Весёлые STARты».
Каток "ЛЮБИМЫЙ"

Для детей

сб 12 января, 13:00
Музыкально-игровая программа для детей «Матушка Метелица»
Филармония
сб 12 января, 17:00
Рождественские истории с органом
Дом музыки
вс 27 января, 12:00
Музыкальная сказка "Приключения кота в сапогах"
Арена КТЗ, ДК

Концерты

пт 11 января, 19:00
«Рождественский концерт»
Филармония
пн 14 января, 19:00
Трансляция фестиваля искусств «Русская зима»
Филармония
сб 12 января, 21:00
Сплин Tribute
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 19 января, 17:00
"Вечер в галерее". Деревянные духовые
Дом музыки

Кино

Три богатыря и Наследница престола
Снежные гонки
Путь домой
Т-34
Блоги компаний

Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов

25 дек 2018 09:29
Новости компаний

Открыт прием заявок на курс «Ростелеком. DataTalks»

Что вы знаете о черных похоронных агентах? Чем рискуете, открыв им дверь?

Наличные без комиссии по кредитным картам Россельхозбанка

«В Новый год – с новыми перспективами!»

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Ирина ЕЛИСЕЕВА
 208
Яна МИТИНА
 225
Светлана НИЖНИК
 187
Ангелина МАРКИНА
 143
Ирина МАТВЕЕВА
 704
Нина КОЛЕСНИКОВА
 794
Анастасия МОСИЧКИНА
 114
Наталья СОБОЛЕВА
 212
Евгения ДРАГАНЧУК
 254
Виктория ЛЫСЕНКО
 755
Ольга ТРОФИМОВА
 260
Вера РУМПЛЕР
 131
Елена МОЛОНОСОВА
 159
Всего проголосовало: 4146
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Онлайн страхование машины

Поверхностный водоотвод: преимущества и особенности

Ремонт стиральной машины: когда обращаться к мастеру и как предупредить поломки

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.