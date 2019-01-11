Тройной удар: в аварию попали «Киа Рио», «Киа Спектра» и «Киа Серато»

В четверг, 10 января, на трассе МЗ «Украина» произошло ДТП с участием трёх автомобилей «Киа». Около шести часов вечера недалеко от Обнинска 87-летний водитель «Киа Рио» выехал на встречку и врезался в «Киа Спектра».
Следовавший за «Спектрой» «Киа Серато», в котором были мама с ребёнком, уходя от столкновения, выехал на обочину.
- «Серато» не получил никаких повреждений и ни водитель, ни ее ребенок не постарадали, - говорит один из участников аварии – водитель «Киа Спектра». – Потому женщина уехала, не дожидаясь «Скорой» и полиции.
По предварительным данным, 87-летний предполагаемый виновник ДТП ехал из Брянска в Москву к родственникам. Как произошла авария он попросту не помнит. К моменту столкновения дедушка проехал без остановки 400 километров. Возможно, в силу преклонного возраста водитель попросту задремал или отвлёкся от дороги.
Никто из участников аварии серьезных травм не получил. В отличие от тех, кто попадал в аварию в этом месте ранее. Судя по памятнику, установленному на обочине аккурат напротив места ДТП, здесь когда-то погиб как минимум один человек.
Предполагаемый виновник аварии говорит, что не помнит, как она произошла.
Подушка безопасности сработала на отлично.
Надгробие установлено аккурат напротив того места, где произошло ДТП.
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