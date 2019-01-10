Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 10 января
$ 67.08 0.00
76.91 0.00
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Ну и шуточки: за месяц более 2600 звонков на 112 расценили как детскую шалость

10.01.2019 10:19 0 566
Ну и шуточки: за месяц более 2600 звонков на 112 расценили как детскую шалость

В среду, 9 января, ГУ МЧС по Калужской области опубликовала статистические данные работы системы 112 в декабре. Согласно ним, за последний месяц прошлого года в службу поступило 48 903 звонка и сообщения от жителей региона. В среднем на телефон 112 обращаются 1578 раз в день.

Калужане вызывали:

  • пожарных и спасателей – 1007 раз
  • Полицию – 4762 раза, 
  • «Скорую помощь» – 5456 раз
  • Службы газа – 362 раза.

- По всем вызовам организовано оперативное реагирование, - говорится в сообщении МЧС. - При этом в 1106 случаях потребовалась организация одновременного реагирования двух, а в 481 случае – трёх и более экстренных оперативных служб.

21% от общего количества обращений (примерно 10270) приходятся на случаи аварий в системах жилищно-коммунального хозяйства, необходимости в эвакуации транспортных средств, а также вопросы, относящиеся к ведению Государственной жилищной инспекции Калужской области, справочные и другие вопросы.

По такого типа звонкам специалисты службы консультируют обратившихся или переадресовывают вызов в соответствующие диспетчерские.

Остальные обращения классифицируются как не относящиеся к задачам системы-112.

Звонки, отнесенные к категории детской шалости, составили 5,5%. Это 2690 случаев.

Всего же в 2018 году службой 112 обработано 616 391 звонок и сообщение от населения.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Народные новости
234 1
stas_k
1899 7
Overburn
1479 3
Sony

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 12 января, 10:00
Афиша Нового года 2019. Малоярославец
Малоярославец
сб 12 января, 12:00
Цирк-шапито "Арена-Ягуар" с программой "Полосатый Рейс"
Торговый Квартал, ТРЦ
вс 13 января, 12:00
Новогодняя афиша Юхнова - 2019
г. Юхнов
пт 18 января, 19:00
Закажи песню на катке "Любимый"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 26 января, 12:00
Семейный спортивный праздник «Весёлые STARты».
Каток "ЛЮБИМЫЙ"

Для детей

чт 10 января, 19:00
«Новогодние приключения Маши и Вити»
Филармония
сб 12 января, 13:00
Музыкально-игровая программа для детей «Матушка Метелица»
Филармония
сб 12 января, 17:00
Рождественские истории с органом
Дом музыки
вс 27 января, 12:00
Музыкальная сказка "Приключения кота в сапогах"
Арена КТЗ, ДК

Концерты

чт 10 января, 19:00
Рождественские встречи. "Лазори"
Дом музыки
пт 11 января, 19:00
«Рождественский концерт»
Филармония
пн 14 января, 19:00
Трансляция фестиваля искусств «Русская зима»
Филармония
сб 12 января, 21:00
Сплин Tribute
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Три богатыря и Наследница престола
Снежные гонки
Путь домой
Т-34
Блоги компаний

Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов

25 дек 2018 09:29
Новости компаний

Что вы знаете о черных похоронных агентах? Чем рискуете, открыв им дверь?

Наличные без комиссии по кредитным картам Россельхозбанка

«В Новый год – с новыми перспективами!»

Новый Интернет-провайдер в Кошелеве

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Ирина ЕЛИСЕЕВА
 208
Яна МИТИНА
 225
Светлана НИЖНИК
 187
Ангелина МАРКИНА
 143
Ирина МАТВЕЕВА
 704
Нина КОЛЕСНИКОВА
 794
Анастасия МОСИЧКИНА
 114
Наталья СОБОЛЕВА
 212
Евгения ДРАГАНЧУК
 254
Виктория ЛЫСЕНКО
 755
Ольга ТРОФИМОВА
 260
Вера РУМПЛЕР
 131
Елена МОЛОНОСОВА
 159
Всего проголосовало: 4146
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Онлайн страхование машины

Поверхностный водоотвод: преимущества и особенности

Ремонт стиральной машины: когда обращаться к мастеру и как предупредить поломки

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.