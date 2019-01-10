Ну и шуточки: за месяц более 2600 звонков на 112 расценили как детскую шалость

В среду, 9 января, ГУ МЧС по Калужской области опубликовала статистические данные работы системы 112 в декабре. Согласно ним, за последний месяц прошлого года в службу поступило 48 903 звонка и сообщения от жителей региона. В среднем на телефон 112 обращаются 1578 раз в день.
Калужане вызывали:
- По всем вызовам организовано оперативное реагирование, - говорится в сообщении МЧС. - При этом в 1106 случаях потребовалась организация одновременного реагирования двух, а в 481 случае – трёх и более экстренных оперативных служб.
21% от общего количества обращений (примерно 10270) приходятся на случаи аварий в системах жилищно-коммунального хозяйства, необходимости в эвакуации транспортных средств, а также вопросы, относящиеся к ведению Государственной жилищной инспекции Калужской области, справочные и другие вопросы.
По такого типа звонкам специалисты службы консультируют обратившихся или переадресовывают вызов в соответствующие диспетчерские.
Остальные обращения классифицируются как не относящиеся к задачам системы-112.
Звонки, отнесенные к категории детской шалости, составили 5,5%. Это 2690 случаев.
Всего же в 2018 году службой 112 обработано 616 391 звонок и сообщение от населения.
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