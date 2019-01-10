Ну и шуточки: за месяц более 2600 звонков на 112 расценили как детскую шалость

10.01.2019 10:19 566

В среду, 9 января, ГУ МЧС по Калужской области опубликовала статистические данные работы системы 112 в декабре. Согласно ним, за последний месяц прошлого года в службу поступило 48 903 звонка и сообщения от жителей региона. В среднем на телефон 112 обращаются 1578 раз в день.

Калужане вызывали:

пожарных и спасателей – 1007 раз

Полицию – 4762 раза,

«Скорую помощь» – 5456 раз

Службы газа – 362 раза.

- По всем вызовам организовано оперативное реагирование, - говорится в сообщении МЧС. - При этом в 1106 случаях потребовалась организация одновременного реагирования двух, а в 481 случае – трёх и более экстренных оперативных служб.

21% от общего количества обращений (примерно 10270) приходятся на случаи аварий в системах жилищно-коммунального хозяйства, необходимости в эвакуации транспортных средств, а также вопросы, относящиеся к ведению Государственной жилищной инспекции Калужской области, справочные и другие вопросы.

По такого типа звонкам специалисты службы консультируют обратившихся или переадресовывают вызов в соответствующие диспетчерские.

Остальные обращения классифицируются как не относящиеся к задачам системы-112.

Звонки, отнесенные к категории детской шалости, составили 5,5%. Это 2690 случаев.

Всего же в 2018 году службой 112 обработано 616 391 звонок и сообщение от населения.