«Хендай» и «Киа» не поделили перекрёсток

В четверг утром, 10 января, на пересечении улиц Плеханова и Суворова столкнулись две легковушки. Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, в аварию попали автомобили «Хендай Крета» и «Киа Спортаж».
Все живы, но в результате ДТП пострадал один человек. Движение по улице Плеханова в связи с аварией было осложнено. По состоянию на 7:30 напряжённая ситуация сохранялась и на перекрёстке Плеханова – Кирова.
Автомобили, пересекавшие его по Плеханова, ввиду загруженности отрезка улицы от ее пересечения с Суворова и Кирова зачастую не успевали проскочить и на некоторое время блокировали одну полосу центральной улицы Калуги.
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