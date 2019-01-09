15 калужан встретили в Новый год в травмпункте

В праздничные дни в больницу скорой помощи в Калуге обратилось 1893 человека. Примерно у половины из них наблюдались симптомы обострения хирургических заболеваний в результате нарушения диеты.
15 пациентов с травмами легкой и средней тяжести встретили Новый год в травмпункте.
- Трём из них оказали помощь по поводу травм кистей рук от петард, - сообщается на официальном сайте больницы. - Сейчас в среднем регистрируется 60-75 пациентов с различными травмами. Это меньше, чем в тот же период в предыдущие годы. Несмотря на мороз в праздничные дни с обморожениями легкой степени обратились всего два человека. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.
А заведующая отделением экстренной терапии Татьяна Короткевич отмечает, что в последние 3 года растет число обращений по поводу тяжелых отравлений алкогольными напитками. Новогодние каникулы не стали исключением, с таким диагнозом ежедневно госпитализировалось не менее 2-3 пациентов. К счастью, в отличие от предыдущего года, все пациенты живы.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Больницу ждёт проверка из-за потерявшейся пациентки 09.01.2019 16:30
Пропавшего мужчину нашли мёртвым у железнодорожного переезда 09.01.2019 16:15
Следователи рассказали о состоянии мальчика, разбившегося на тюбинге 09.01.2019 15:37
«Жигули» протаранили «Ладу» и перевернулись на Киевской трассе 09.01.2019 10:42
8-летний мальчик погиб в лесу 08.01.2019 13:57
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: