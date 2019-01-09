15 калужан встретили в Новый год в травмпункте

В праздничные дни в больницу скорой помощи в Калуге обратилось 1893 человека. Примерно у половины из них наблюдались симптомы обострения хирургических заболеваний в результате нарушения диеты.

15 пациентов с травмами легкой и средней тяжести встретили Новый год в травмпункте.

- Трём из них оказали помощь по поводу травм кистей рук от петард, - сообщается на официальном сайте больницы. - Сейчас в среднем регистрируется 60-75 пациентов с различными травмами. Это меньше, чем в тот же период в предыдущие годы. Несмотря на мороз в праздничные дни с обморожениями легкой степени обратились всего два человека. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

А заведующая отделением экстренной терапии Татьяна Короткевич отмечает, что в последние 3 года растет число обращений по поводу тяжелых отравлений алкогольными напитками. Новогодние каникулы не стали исключением, с таким диагнозом ежедневно госпитализировалось не менее 2-3 пациентов. К счастью, в отличие от предыдущего года, все пациенты живы.

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