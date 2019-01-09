Больницу ждёт проверка из-за потерявшейся пациентки

В обнинской больнице проведут служебное расследование после того, как пожилая пациентка с расстройством памяти ушла оттуда и потерялась в городе.

Как пояснила вице-мэр по социальным вопросам Татьяна ПОПОВА, на самом деле медики связались с сыном бабушки, и тот выехал, чтобы ее забрать. Однако в пути он задержался, и бабушка самостоятельно ушла из больницы, мол, медики ее не прогоняли, но при этом, судя по всему, особо за ней и не следили.

- По этому случаю будет проведено служебное расследование, - приводит слова Поповой Obninsk.name.

Ранее в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга» рассказывали, что бабушку на улице заметила местная жительница. Она узнала её по фото, размещенному на ориентировках, отвела домой и помогла связаться с родственниками.

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