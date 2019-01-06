«Мазда» врезалась в рейсовый автобус на трассе

06.01.2019 14:38 707

Около 15:30 в субботу, 5 января, на 88 километре дороги А130 произошла авария.

По предварительным данным, водитель внедорожника «Мазда» двигался со стороны Москвы, выехал на встречную полосу и по касательной врезался в рейсовый автобус «ПАЗ», следовавший из Обнинска в Папино, и легковушку «Пежо». После этого «Мазда» улетела в кювет. Также в кювет попал «Пежо». У автобуса от удара пробило колесо, и его развернуло поперёк дороги.

По предварительной версии, водитель «Мазды» заснул за рулём. Со слов водителя автобуса, он видел, как внедорожник начал плавно выезжать ему навстречу.

В салоне «Пазика» находились восемь пассажиров, никто из них не пострадал. Также не получили травм и люди из легковых авто.

Автор: Александр НЕФЁДОВ.

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