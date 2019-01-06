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Поезд насмерть сбил калужанина

06.01.2019 12:34 0 1576 Дмитрий Ивьев
Поезд насмерть сбил калужанина

57-летний уроженец Калуги погиб 3 января на станции Воскресенск в Московской области. Мужчина попал под поезд Кисловодск – Москва. Этот инцидент произошёл в 19:10, сообщили 5 января в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом, - уточняют следователи. - От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

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Тэги: происшествие железная дорога
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