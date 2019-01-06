Водитель скутера попал под суд за смерть пассажира

Полиция Боровского района завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летнего водителя, сообщила 6 января пресс-служба УМВД по Калужской области. Ему грозит до пяти лет колонии.

По версии следствия, молодой человек в июле 2018 года решил прокатиться на скутере со своим коллегой.

- Однако он не имел при себе водительского удостоверения на управление транспортным средством, кроме того, перевозил пассажира без застегнутого мотошлема, - подчёркивают в полиции. - Печальные последствия не заставили себя долго ждать. Водитель не выбрал безопасной скорости для движения, не оценил должным образом дорожные и метеорологические условия, не смог своевременно принять возможные меры к снижению скорости, из-за чего допустил выезд на обочину, где допустил опрокидывание транспортного средства.

Пассажир скутера получил серьёзные травмы и скончался позже в больнице.

В ближайшее время дело начнёт рассматривать суд.

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