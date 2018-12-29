Двое маленьких детей пострадали в аварии на трассе

Днём в пятницу, 28 декабря, на трассе А130 в черте Малоярославца произошла авария с участием «Шевроле» и «Лады».
По предварительным данным ГИБДД, 63-летний водитель «Шевроле» поворачивал налево и не уступил дорогу встречной «Ладе», которой управлял 18-летний юноша.
Травмы в аварии получили четыре человека: водитель «Лады», 58-летняя пассажирка «Шевроле», а также двое мальчиков 2 и 4 лет, ехавшие в иномарке.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Авария в центре города: разбились «Мазда» и «Фольксваген» 28.12.2018 23:26
Неудачный разворот: «Мицубиси» и «Ниссан» столкнулись на трассе 28.12.2018 12:06
Пешехода сбили рядом с мостом через Оку 27.12.2018 12:16
Жёсткая авария попала на видео 26.12.2018 16:58
Женщина пострадала в массовой аварии 26.12.2018 16:14
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: