Двое маленьких детей пострадали в аварии на трассе

Днём в пятницу, 28 декабря, на трассе А130 в черте Малоярославца произошла авария с участием «Шевроле» и «Лады».

По предварительным данным ГИБДД, 63-летний водитель «Шевроле» поворачивал налево и не уступил дорогу встречной «Ладе», которой управлял 18-летний юноша.

Травмы в аварии получили четыре человека: водитель «Лады», 58-летняя пассажирка «Шевроле», а также двое мальчиков 2 и 4 лет, ехавшие в иномарке.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.