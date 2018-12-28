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Авария в центре города: разбились «Мазда» и «Фольксваген»

28.12.2018 23:26 0 166 Дмитрий Ивьев
Авария в центре города: разбились «Мазда» и «Фольксваген»

Около 22:00 в пятницу, 28 декабря, на перекрёстке улиц Огарева и Воронина в Калуге столкнулись минивен «Фольксваген» и легковушка «Мазда». По сообщению очевидцев, столкновение произошло уже после перевода светофоров в желтый мигающий режим.

У «Мазды» разбита вся передняя часть. У «Фольксвагена» с московскими номерами - повреждения спереди справа. Кто именно из водителей нарушил правила, пока выясняется. 

Как сообщили в ГУ МЧС по Калужской области, никто из людей в ДТП не пострадал. 

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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Тэги: дтп происшествие
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