Авария в центре города: разбились «Мазда» и «Фольксваген»

Около 22:00 в пятницу, 28 декабря, на перекрёстке улиц Огарева и Воронина в Калуге столкнулись минивен «Фольксваген» и легковушка «Мазда». По сообщению очевидцев, столкновение произошло уже после перевода светофоров в желтый мигающий режим.
У «Мазды» разбита вся передняя часть. У «Фольксвагена» с московскими номерами - повреждения спереди справа. Кто именно из водителей нарушил правила, пока выясняется.
Как сообщили в ГУ МЧС по Калужской области, никто из людей в ДТП не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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