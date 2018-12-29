Женщина исчезла в Калуге

Вечером 28 декабря волонтёры «Лиза Алерт» сообщили о пропаже в Калуге 79-летней Иды Ивановны Лоховой. Она накануне ушла из дома в деревне Шопино и не вернулась.
- Женщина нуждается в медицинской помощи, дезориентирована, - подчёркивают в поисково-спасательном отряде.
Приметы:
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Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят звонить по телефонам 112 или 88007005452.
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