Женщина исчезла в Калуге

Вечером 28 декабря волонтёры «Лиза Алерт» сообщили о пропаже в Калуге 79-летней Иды Ивановны Лоховой. Она накануне ушла из дома в деревне Шопино и не вернулась.

- Женщина нуждается в медицинской помощи, дезориентирована, - подчёркивают в поисково-спасательном отряде.

Приметы:

Рост – 153 см,

Худощавого телосложения,

Седые короткие волосы,

Белый халат с капюшоном с цветочным узором,

Синяя ночнушка,

Серые клетчатые штаны.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят звонить по телефонам 112 или 88007005452.