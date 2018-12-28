Неудачный разворот: «Мицубиси» и «Ниссан» столкнулись на трассе

Около 16:30 в четверг, 27 декабря, на 204 километре трассы М3 «Украина» в Бабынинском районе столкнулись «Ниссан Альмера» и «Мицубиси Паджеро».
По предварительным данным ГИБДД, водитель «Ниссана» пытался развернуться и не пропустил «Мицубиси».
Травмы в аварии получил сам предполагаемый виновник, рассказали нам в дорожной полиции.
Фото: УГИБДД и ГУ МЧС по Калужской области.
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