Неудачный разворот: «Мицубиси» и «Ниссан» столкнулись на трассе

Около 16:30 в четверг, 27 декабря, на 204 километре трассы М3 «Украина» в Бабынинском районе столкнулись «Ниссан Альмера» и «Мицубиси Паджеро».

По предварительным данным ГИБДД, водитель «Ниссана» пытался развернуться и не пропустил «Мицубиси».

Травмы в аварии получил сам предполагаемый виновник, рассказали нам в дорожной полиции.

Фото: УГИБДД и ГУ МЧС по Калужской области.

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