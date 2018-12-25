Пешехода сбили на заснеженной дороге

Около 19:25 в понедельник, 24 декабря, на дороге Калуга - Медынь в Дзержинском районе сбили пешехода.

По предварительным данным, 22-летний водитель «Лады» ехал со стороны Калуги и сбил 46-летнего мужчину, который переходил проезжую часть не по переходу.

Пострадавшего с различными травмами отвезли в больницу.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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